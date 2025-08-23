Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kadın Kurtarıldı

Zonguldak'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Kadın Kurtarıldı
Güncelleme:
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kadın, can simidi ve vatandaşların oluşturduğu insan zinciri ile kurtarıldı. Olay, sahildeki cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla başarıyla sonuçlandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Cennet Koyu sahilinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kadın, can simidi ve oluşturulan insan zinciriyle kurtarıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Cennet Koyu sahilinde serinlemek için denize giren 3 kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalar nedeniyle geri dönmekte zorlanan kadınların yardım çığlıklarını duyan sahildeki cankurtaran ve vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık 100 metre açıkta dalgalar arasında yaşam mücadelesi veren kadınlara vatandaşlar tarafından can simidi ulaştırıldı. Sahile vuran dalgaların kuvvetli olması nedeniyle zorluk çeken kadınlar, sahildeki vatandaşlar tarafından oluşturulan insan zinciri ile kurtarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kadınlar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. - ZONGULDAK

