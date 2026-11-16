Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta bina göçüğü nedeniyle kapatılan Sütliyen Sokak yeniden trafiğe açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta bina göçüğü nedeniyle kapatılan Sütliyen Sokak yeniden trafiğe açıldı Haber Videosunu İzle
Zonguldak'ta bina göçüğü nedeniyle kapatılan Sütliyen Sokak yeniden trafiğe açıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta 21 Ekim'deki üç katlı bina göçüğünde bir kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi yaralanmıştı. Çevredeki 7 binanın tahliye edildiği bölgede güvenlik gerekçesiyle kapatılan yol, 15 Kasım'da iki katlı metruk binanın çökmesinin ardından dün yeniden ulaşıma açıldı.

Zonguldak'ta bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bina göçüğünün ardından güvenlik gerekçesiyle kapatılan yol, dün itibarıyla yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede son olarak dün iki katlı metruk binanın kendiliğinden yıkılmasıyla beklenen çökme gerçekleşmişti.

Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de meydana gelen üç katlı bina göçüğünün ardından çevredeki 7 bina tedbir amacıyla tahliye edilmiş, bölgede devam eden zemin hareketliliği nedeniyle yol yaya ve araç trafiğine kapatılmıştı. Toprak baskısı nedeniyle istinat duvarının farklı tarihlerde iki bölüm halinde yıkılması, yakınındaki iki katlı metruk binanın temelini açığa çıkarmıştı. AFAD, polis ve zabıta ekiplerinin günlerdir takip ettiği bina, 15 Kasım Pazar günü kendiliğinden çökmüştü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda binanın yıkılma anı amatör kameraya yansımıştı.

Son çökmenin ardından bölgede yürütülen çalışmalarla birlikte, güvenlik gerekçesiyle kapalı tutulan yol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede yaşanan istinat duvarı çökmeleri ve son olarak iki katlı binanın yıkılmasıyla devam eden süreçte, kapatılan yol yeniden trafiğe açılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Tasma takılan erkeği görünce hemen harekete geçti

Tasma takılan adamı görünce harekete geçti
Bukele'ye meydan okudu, sonra korkuya kapılıp yalvardı

Önce devlet başkanına meydan okudu! Sonra yalvarmak zorunda kaldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Beydemir'den sevenlerine endişelendiren haber! Bebeği beklenenden erken doğacak

Ünlü şarkıcı apar topar Hollanda'ya uçtu! Sevenlerinden dua istedi
Türkiye'deki sözleri hala akıllarda! Ne oldu Greta gezegeni kurtarmaktan vaz mı geçtin?

Gezegeni kurtarmaktan vaz mı geçtin? Bu görüntü elden ele dolaşıyor
Sözde şeyhin 55 yıllık cezası onanınca öldüğü ortaya çıktı! 5 erkeğe cinsel istismardan yargılandı16

Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı! Suçu mide bulandıran cinsten
Cem Uzan'ın kızı Paris Uzan, Instagram profiline 'Bizans pilici' yazdı

Cem Uzan'ın kızı profiline öyle bir şey yazdı ki!
Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik12

Milli Takım yenildi ama o alkışlandı: Olmasaydı...
Güney Kıbrıs'ta skandal protesto! 'Türklere ölüm' sloganlarıyla sınıra yürüdüler13

Skandal görüntü! Bayrağımızı yakıp "Türklere ölüm" sloganı attılar