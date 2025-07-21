Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Ölü, Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 3 Ölü, Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Zonguldak'ın Köroğlu köyünde düğün dönüşü çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli Erdeniz K., jandarma eşliğinde adliyeye getirildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Zonguldak'ın Köroğlu köyünde 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın şüphelisi Erdeniz K., jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Gece saatlerinde merkez ilçeye bağlı Köroğlu köyünde yaşanan olayda, düğün dönüşü karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında çıkan kavgada Halilcan Köroğlu (24), Emirkan Köroğlu (18) ve Nazmiye Köroğlu bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Erdeniz K. gazetecilerin sorusuna yanıt vermedi. Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında zanlının ifadesi alınacak.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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