Zonguldak'ta Bayramda Silah Sesleri Yükseldi

Zonguldak'ta Bayramda Silah Sesleri Yükseldi
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Zonguldak'ta Bayramda Silah Sesleri Yükseldi
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Zonguldak'ta bayram namazı sonrası vatandaşlar gelenek olarak havaya ateş açtı. Polis ekipleri duruma müdahale ederken, havaya ateş açmanın tehlikesine dikkat çekildi.

Zonguldak'ta bayram sabahı silahlar konuştu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi.

Kent merkezinde bayram namazı sonrası vatandaşlar geleneği yaşatmak adına silahlarıyla havaya ateş açtı. Polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi.

Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Jandarma ve polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

Zonguldak'ta her bayram sabahı tekrar eden bu uygulama, emniyet birimlerince tehlikeli bulunurken, vatandaşlara uyarılar yapılmaya devam ediyor. Emniyet yetkilileri, havaya ateş açmanın can güvenliğini tehlikeye attığını belirterek, ihbarlara karşı gerekli işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - 3.Sayfa
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