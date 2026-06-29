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Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü'nün katılımıyla asayiş ve güvenlik toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu düzeni, suçla mücadele ve güvenlik planlamaları ele alındı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen'in katılımıyla Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, il genelinde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ile suçla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar ele alındı.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin artırılmasına yönelik mevcut uygulamalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek güvenlik planlamaları hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

İl genelindeki asayişin korunması, suç ve suçlularla mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilen toplantıda, güvenlik birimlerinin çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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