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Zonguldak’ta asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı

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Zonguldak’ta asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı
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Zonguldak’ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı; il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ile alınan tedbirler değerlendirildi.

Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınarak yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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