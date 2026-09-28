Zonguldak’ta asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı

Zonguldak’ta asayiş ve güvenlik toplantısı Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak’ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Toplantısı düzenlendi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı; il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ile alınan tedbirler değerlendirildi.
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınarak yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı