Zonguldak'ta Alışveriş Merkezinde Hırsızlık Olayı

Zonguldak'ta Alışveriş Merkezinde Hırsızlık Olayı
Güncelleme:
Ereğli ilçesindeki bir tekstil mağazasında Galatasaray logolu nevresim takımı çalan H.E. isimli şahıs, çevredeki esnaflar tarafından fotoğraflandı ve polis tarafından yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir alışveriş merkezindeki tekstil mağazasında hırsızlık olayı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, H.E. isimli şahıs mağazadan Galatasaray logolu nevresim takımını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada çevredeki esnaflar hırsızlık anını fotoğrafladı ve mağaza dışında bulunan iş yeri sahibine haber verdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada hırsızlık şüphelisi H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
