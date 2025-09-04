Zonguldak'ta Alışveriş Merkezinde Hırsızlık Olayı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir alışveriş merkezindeki tekstil mağazasında hırsızlık olayı yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, H.E. isimli şahıs mağazadan Galatasaray logolu nevresim takımını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada çevredeki esnaflar hırsızlık anını fotoğrafladı ve mağaza dışında bulunan iş yeri sahibine haber verdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada hırsızlık şüphelisi H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ZONGULDAK