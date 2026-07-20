Ağaca çarpan otomobil ters döndü

Zonguldak'ta ağaca çarpan otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Bülent Ecevit Caddesinde yaşandı. İddiaya göre 16 HEK 54 plakalı Tofaş marka otomobil sürücüsü ağaca çarparak ters döndü. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı