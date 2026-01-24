Haberler

Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 kilo bozulmuş et çıktı

Zonguldak'ta jandarma tarafından durdurulan bir araçta 450 kilogram bozulmuş et bulundu. Yapılan denetimde etlerin halk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenerek imha edildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında durdurduğu bir araçta 450 kilogram bozulmuş et bulundu. Yapılan denetimlerde etlerin halk sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenmesi üzerine imha edildi.

Devrek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrolleri sırasında, il dışından gelen A.A. idaresindeki 06 ADU 257 plakalı bir araç durduruldu. Ekiplerin araç üzerinde yaptığı denetimlerde sağlık açısından uygunsuz bulunan ve bozulduğu tespit edilen 450 kilogram et bulundu.

Jandarma ekiplerinin ardından bölgeye sevk edilen zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri; etlerin halk sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını tespit etti.

Ele geçirilen 450 kilogram et, tutanak altına alınarak ekipler gözetiminde imha edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

