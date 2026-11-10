Zonguldak Karadeniz Ereğli'de yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis sitelerinin para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edilen 3 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı