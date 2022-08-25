Zonguldak haber: Zonguldak'ta trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Zonguldak haberler: Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşandı. İddiaya göre 67 YE 714 idaresindeki otomobil sürücüsü M.K., Ankara-Zonguldak yolu üzerine orta şeritten yola girerken 67 ACL 116 plakalı sürücüsü S.O'nun kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü S.O. yaralanarak Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çaydeğirmeni Zonguldak 3. Sayfa Haberler

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