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Zonguldak Çaycuma'da kaçak avcılık denetiminde 17 ses cihazı ele geçirildi

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Zonguldak Çaycuma'da kaçak avcılık denetiminde 17 ses cihazı ele geçirildi
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Zonguldak Çaycuma'da Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin gece düzenlediği kaçak avcılık denetiminde 17 ses cihazı ele geçirildi. Denetimde 4 kişi hakkında işlem başlatıldı; ekiplerin yaban hayatını korumak için kontrollerini sürdüreceği bildirildi.

Zonguldak'ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban hayatını tehdit eden kaçak avcılığın önüne geçmek amacıyla gece saatlerinde denetim gerçekleştirdi.

Çaycuma ilçesindeki saha çalışmalarında, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 17 ses cihazı ele geçirildi. Denetimler kapsamında 4 kişi hakkında da işlem başlatıldı. Ekiplerin, yaban hayatının korunması ve yasa dışı avcılığın engellenmesine yönelik kontrollerini farklı noktalarda sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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