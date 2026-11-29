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Zonguldak-Ankara karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otomobiller şarampole savruldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolu Sapça köyü yol ayrımı kavşağında meydana geldi. Ankara'dan Zonguldak istikametine seyreden 52 DB 848 plakalı Opel marka otomobil ile 67 ACB 202 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil yol dışına çıkarken, araçlardan biri şarampole savruldu.

Kazada E.İ. (35), Y.D., E.İ. ve Ö.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hasar gören otomobiller çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı