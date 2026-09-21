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Zonguldak Alaplı'da ağaçtan düşen kişi ve merdiveni tutan kişi yaralandı

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Zonguldak Alaplı'da ağaçtan düşen kişi ve merdiveni tutan kişi yaralandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde ağaçtan düşen bir kişi ile düşme sırasında merdiveni tutan kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde ağaçtan düşen bir kişi ile düşme sırasında merdiveni tutan kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çiçekli köyünde meydana geldi. Rıdvan T. (62), yaklaşık 6 metre yükseklikteki ağaçta bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yere düştü. Rıdvan T.'nin düşmesi sırasında merdiveni tutan Neşet Y. (61) de üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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