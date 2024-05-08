Ziyaretçiler tepki gösterdi! Hayvanat bahçesindeki 'pandalar' köpek çıktı

Hayvanat bahçesinde tutulan ve 'panda' olarak sergilenen hayvanların aslında siyah ve beyaza boyanmış köpekler olduğu tespit edildi.

Söz konusu ilginç olay Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletindeki Taizhou Hayvanat Bahçesi'nde yaşandı. Sahte pandaların aslında Kuzey Çin'e özgü büyük tüylü bir köpek cinsi olan Çov-çov olduğu anlaşıldı.

YÜZLERİNİ SİYAHA BOYADILAR

Olayın sosyal medyaya yansımasının ardından hayvanat bahçesi yetkililerinin Çin'in ikonik bambu yiyen ayısına benzetmek için köpeklerin yelelerini kestikleri ve yüzlerini siyaha boyadıkları öğrenildi.

'Panda köpekleri' olarak adlandırılan hayvanların her gün sabah 8'den akşam 5'e kadar kapalı bir alanda hayvanat bahçesi ziyaretçilerine sergilendiği belirtildi.

Köpeklerin neden pandaya benzetilmesi hakkında ise bir yetkili "Hayvanat bahçesinde panda yok ve sonuç olarak bunu yapmak istedik" açıklamasında bulundu.

"İNSANLARDA SAÇLARINI BOYUYOR"

Pek çok ziyaretçi hayvanat bahçesini hayvanlara zulüm yapmakla suçlarken, yetkililer bu planın hayvanlara zararlı olmadığını iddia etti.

Hayvanat bahçesi sözcüsü, "İnsanlarda saçlarını boyuyor. Köpeklerin tüyleri uzunsa doğal boya kullanılabilir" dedi.