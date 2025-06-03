Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Birbirine Girdi, 1 Yaralı

Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Birbirine Girdi, 1 Yaralı
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Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Birbirine Girdi, 1 Yaralı
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Erzurum'da köprülü kavşakta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç karıştı. Olayda 1 kişi hafif yaralandı. Kazaya, önündeki aracın ani fren yapması sonucu arka arkaya yaşanan çarpmalar neden oldu. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Köprülü kavşakta zincirleme trafik kazası

5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ERZURUM - Erzurum'da köprülü kavşakta meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi Gürcükapı Kavşağı, Aziziye Köprülü Kavşak altında zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 araç birbirine girerken, 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 50 UB 706 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde seyreden bir aracın aniden fren yapması üzerine kendisinin de ani fren yapmak zorunda kaldığını ifade etti. Bu sırada arkadan gelen 25 SL 302 plakalı hafif ticari araç otomobile çarptı. Ardından seyir halindeki 34 CZA 805 plakalı başka bir hafif ticari araç, bu araca arkadan çarptı.

Zincirleme kazaya, bu üç aracın arkasından gelen 25 AEN 941 plakalı lüks cipin çarpmasıyla devam edildi. En arkadaki 25 AAK 554 plakalı hafif ticari araç da cipe çarparak kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tutanakları hazırlarken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kısa süreli trafik aksaması yaşanan kavşakta, yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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