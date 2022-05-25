Zincirleme kazada kamyon ve tırlar birbirine girdi: 1 ağır yaralı - Haberler

Zincirleme kazada kamyon ve tırlar birbirine girdi: 1 ağır yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde 3 tır, 1 kamyon ile otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında Serik - Antalya D-400 Karayolu Yukarıkocayatak bölgesinde meydana geldi. İlk olarak aynı istikamete gitmekte olan 42 P 6210 plakalı tır, Recep K.'nın kullandığı 06 CZA 974 plakalı kamyon ile Selahattin İ.'nin kullandığı 34 BSU 444 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle önünde seyir halindeki ile 34 DF 5584 plakalı tır ile 35 BCU 584 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 06 CZA 974 plakalı kamyon içinde sıkışan sürücü Recep K., itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonrası çıkartıldı. Yaklaşık 3 saat aksayan trafik araçların vinç yardımıyla kaldırılması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.