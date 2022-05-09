Hem suçlu, hem güçlü! İç çamaşırı çalarken yakalanan hırsız kasiyeri bıçakla tehdit etti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da bir zincir marketten iç çamaşırı çaldığı ileri sürülen genç kadın, kendisini yakalayıp üzerini aramak isteyen kasiyeri kelebek tabir edilen bıçakla tehdit etti. Olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınan kadın, ekip otosu içerisinde uzun süre gözyaşı döktü.
Markete giren E.B. (28) alışveriş yaparken aldığı iç çamaşırları çantasına koyup kasaya yöneldi. Diğer aldığı ürünlerin ücretini kasada ödeyen E.B.'nin hareketlerinden şüphelenen kasiyer, marketten çıktığı sırada E.B.'nin yanına gelerek üzerini aradı, ardından çantasındaki iç çamaşırları gördü.
KELEBEK BIÇAKLA TEHDİT ETTİ
Yaşanan arbedede E.B., üzerindeki kelebek tabir edilen bıçakla kasiyeri kendisini bırakması için tehdit etti. Diğer market çalışanlarının araya girmesiyle şüpheli kadın tekrar içeriye alınırken, olay yerine polis çağrıldı.
KASİYER ŞİKAYET EDİNCE GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine gelen polis ekipleri, E.B.'yi ekip otosuna bindirdi. Sürekli ağladığı gözlenen kadın, kasiyerin şikayeti üzerine gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa