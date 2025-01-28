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Zincir markette tırnakçılık yapan kadınlar sert kayaya çarptı

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Normal müşteri gibi girdikleri zincir markette tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık yapmak isteyen kadınlar sert kayaya çarptı.

Bir zincir markette çalışan kasiyer, tırnakçılık yaptığını iddia ettiği bir kadın müşteriyle yaşadığı tartışmayı "El hızını başkasında dene, ben yemem" notuyla paylaştı.

"TİPLER TAM KRİMİNAL"

Kısa sürede sosyal medyada viral olan görüntünün altına "Herkes yoluna çıkmış bu devirde", "Giydikleri etekten ne oldukları belli oluyor", "Bu kişiler aynısını gözümün önünde fırıncıya yaptılar", "Nedir bu market çalışanlarıyla alıp veremedikleri", "Tipler tam kriminal" şeklinde yorumlar yapıldı.

TIRNAKÇILIK NEDİR?

Tırnakçılık, genellikle para üstü alırken kasıtlı olarak kafa karıştırarak ya da dikkat dağıtarak haksız kazanç elde etme yöntemine verilen ad. Bu tür durumlarla özellikle market çalışanları sık sık karşılaşabiliyor.

Zincir markette tırnakçılık yapan kadınlar sert kayaya çarptı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıCan Dersimli:

Ülkedeki en itibarlı meslek hırsızlık cezasıda yok herkes yurdumun bir köşesinde çalıyor bir şekilde

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

yıllar önce bir şopar aynısını para bozdurma bahanesiyle bana yapacaktı önceden bizde çalışan bir şöförü dolandırdıklarından hemen benide al gülüm ver gülüm yaparak çarpmak istediklerini anladım şopar o zamanın parası elli milyon verdi bozacağımı zannetti o an aracın içindeydim parayı alıp marşa basıp topukladım arkamdan trene bakar gibi bakakaldı o haram para yiyecekti yiyemedi ben onun haram parasını yedim

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp mahalle sorumlugu verin ufaktan baslasin.

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Bilseler ölmüş birinin böbreği para eder, mezar bile kazarlar bu tip at hırsızları.

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Tanınmamak için sarıp sarmalamış kendini

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Haber YorumlarıEverlasting Echo:

Tiplerinden belli zaten. Kapıdan içeri attıkları an “bunlar tırnakçı, birazdan 200 lira uzatıcaklar” diyordum. 15 yıl önce 200 lirayı kimse kullanmazdı güya.

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