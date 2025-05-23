Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı

Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
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Zincir markette çalışan genç kız, yaşadıklarına daha fazla dayanamadı
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Bir zincir markette çalışan genç kadın, iş yükü ve ailevi sorunlar nedeniyle ağlama krizine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda bir müşteri, çalışanı teselli etti.

Zincir markette çalışan genç bir kadın, iş yükü ve ailevi sorunların yarattığı baskıya dayanamayarak mesai saatinde gözyaşlarına boğuldu. O anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

MÜŞTERİ TESELLİ ETTİ

Market çalışanının yoğun stres ve duygusal yorgunluk nedeniyle yaşadığı ağlama krizi, bir müşterinin fark etmesiyle daha da duygusal bir boyut kazandı. Genç kızı teselli eden müşteri, yanında durarak destek verdi.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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