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Kariba Gölü'nde Feribot Faciası: Ölü Sayısı 44'e Yükseldi

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Zimbabve'de kapasitesi aşırı dolu feribotun Kariba Gölü'nde alabora olması sonucu ölü sayısı 44'e çıktı, kayıplar hakkında bilgi verilmedi. 114 yetişkin, çocuklar ve 5 mürettebatın bulunduğu gemide 77 kişi kurtarıldı, çok sayıda çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Zimbabve'deki Kariba Gölü'nde kalabalık bir feribotun alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Zimbabve'de Kariba kasabası ile adalar ve balıkçı barınakları arasında ulaşım sağlayan ve kapasitesinin üzerinde yolcu alan feribotun Kariba Gölü'nde alabora olmasıyla yaşanan faciada bilanço ağırlaşıyor. Polisten yapılan açıklamada, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 44'e ulaştığı ifade edildi. Kaç kişinin kayıp olduğu konusunda bilgi verilmedi.

15 kişi yaşamını yitirmişti

Zimbabve Sivil Koruma Birimi, feribotta 90 kişilik kapasiteye rağmen 114 yetişkin yolcu, çocuklar ve 5 mürettebat olduğunu aktarmış, 77 yolcunun kurtarıldığını, 15 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 27 kişinin ise kayıp durumda olduğunu belirtmişti. Rakamların sadece bilet alanları kapsamasıyla feribotta kaç kişinin olduğu net olarak bilinmiyor. Devlet televizyonu ZBC, ölenler arasında çocukların da olduğunu aktarırken, yetkililer bu konuda detay paylaşmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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