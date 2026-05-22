Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Zile-Alaca karayolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M. Y. idaresindeki 19 AK 208 plakalı otomobil, Alaca istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen E.B. yönetimindeki 45 B 4734 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da maddi hasar oluştu. Kazada iki otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan F. Y., M.T.Y. ve N.M.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

