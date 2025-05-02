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Zihinsel Engelli Kız 26 Gün Sonra Bulundu

Zihinsel Engelli Kız 26 Gün Sonra Bulundu
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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kaybolan 18 yaşındaki zihinsel engelli genç kız Elif Ünalan, arama çalışmaları sonucu sağ salim bulundu ve ailesine teslim edildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde 26 gündür aranan 18 yaşındaki zihinsel engelli genç kız, jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sağlık kontrollerinin ardından ailesine kavuştu.

Sivrihisar'da 26 gündür haber alınamayan 18 yaşındaki zihinsel engelli kızdan iyi haber geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki zihinsel engelli genç kız Elif Ünalan, Sivrihisar ilçesi Koçaş Mahallesi'ndeki evinden 4 gün önce gece saat 01.50 sıralarında çıkmış ve kendisinden haber alınamamıştı. Kısa bir süre önce annesini kaybettiği öğrenilen kızdan haber alamayan babası ve kardeşi, durumu polise bildirerek yetkililerden yardım istemişti.

Daha önce Elif Ünalan'ın İstanbul'da olduğunu belirlenen ve bulunduğu yerden Eskişehir'e getirilirken engelli kız sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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