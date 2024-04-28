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Zihinsel engelli kadın madımak toplarken kayboldu, 30 saat sonra bulundu

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Sivas'ın Zara ilçesinde zihinsel engelli bir kadın, madımak toplamak için çıktığı arazide kayboldu. 74 yaşındaki kadın, yaklaşık 30 saat sonra hassas burunlu köpekler sayesinde bulundu.

Sivas'ın Zara ilçesinde zihinsel engelli bir kadın, madımak toplamak için çıktığı arazide kayboldu. 74 yaşındaki kadın, yaklaşık 30 saat sonra hassas burunlu köpekler sayesinde bulundu.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde yaşayan F.K. isimli 74 yaşındaki kadın, önceki gün öğle saatlerinde madımak toplamak için araziye çıktı. Bir süre sonra eve dönmeyen yaşlı kadının ailesi durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye jandarma, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Hassas burunlu köpeklerin yanı sıra köy sakinleri de arama çalışmalarına katıldı. Yaşlı kadın, yaklaşık 30 saat sonra köyden 4 kilometre uzakta baygın halde bulundu. F.K., ambulans helikopterle Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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