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Zeytinburnu'nda yol verme kavgası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Zeytinburnu'nda yol verme kavgası

İstanbul Zeytinburnu'nda motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında yol vermek kavgası çıktı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Zeytinburnu'nda motosiklet ve otomobil sürücüsü arasında yol vermek kavgası çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların arkadaşları da kavgaya dahil olmasıyla caddede trafik durdu. Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran iki grup çevredekiler tarafından güçlükle ayrıldı. Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırarak hakaret ediyor. Çevredekilerin araya girmesiyle olay güç de olsa son buluyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytinburnu, Otomobil, kavga, 3. Sayfa, Haberler

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