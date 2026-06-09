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Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda 60 bin sentetik ecza hap ele geçirildi

Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda 60 bin sentetik ecza hap ele geçirildi
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İstanbul Zeytinburnu'nda düzenlenen narkotik operasyonunda 60 bin sentetik ecza hap, 1 kilo 110 gram uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 60 bin sentetik ecza hap ile 1 kilo 110 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kentin sahil şeridindeki ilçelerinden Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Baskında M.E.A. adlı bir kişi şüpheli olarak gözaltına aldı. Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 60 bin sentetik ecza hap, 1 kilo 110 gram uyuşturucu madde, 14 şişe amonyak, 6 ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 65 fişek, duman bombası ile 2 hassas terazi ele geçirildi. Zanlı, polisteki işlemlerin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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