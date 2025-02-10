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Zeytinburnu'nda Sahte Alkol Operasyonu: 80 Litre Ele Geçirildi

Zeytinburnu'nda Sahte Alkol Operasyonu: 80 Litre Ele Geçirildi
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Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen operasyonda, 80 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İki şüpheliden biri adliyeye sevk edilirken, diğerinin işlemleri devam ediyor.

Zeytinburnu'nda 80 litre sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri adliyeye sevk edilirken, diğer şüphelinin işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte alkol satışı yapıldığı tespit edilen Zeytinburnu Veliefendi ve Sümer mahallelerindeki 2 iş işyerine gerçekleştirilen operasyonda R.E. ve S.Ş isimli şüpheliler yakalanmıştı. Yapılan aramalarda 80 litre sahte alkol, alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmişti. Yakalanan R.E adliyeye sevk edilirken şüpheli S.Ş.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Sahte alkolün üretildiği iş yerinin bulunduğu bina ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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