Zeytinburnu'nda patlama nedeniyle yol çöktü, oluşan dev çukur görenleri şaşırtıyor 3. Sayfa Haberleri İstanbul Zeytinburnu'nda dün gece saatlerinde doğal gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama sonrası yolda çukur oluştu. Dev çukur, havadan görüntülendi. Dün saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'ta yaşanan olayda; yol altından geçen doğal gaz hattında oluşan hasar nedeniyle doğal gaz sızıntısı meydana geldi. YOL ORTASINDA ALEVLER YÜKSELDİ Doğal gaz borusundaki sızıntının, elektrik hattından kıvılcım almasıyla yol ortasında alevler yükselmeye başladı. Patlama nedeniyle yolda oluşan çukur, dron ile görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin incelemelerde bulunduğu görülürken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. İşte bölgeden kareler; Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zeytinburnu 3. Sayfa Haberler

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