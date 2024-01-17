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Zeytinburnu'nda park halindeki araç alev aldı

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Zeytinburnu'nda park halindeki bir araç bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Zeytinburnu'nda park halindeki araç alev alev yandı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olay saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. Park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinburnu İtfaiye Olay İtfaiye Güvenlik İstanbul 3.Sayfa Güncel Haberler

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