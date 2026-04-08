Zeytinburnu sahil yolunda otomobil alev alev yandı

Zeytinburnu sahil yolunda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Zeytinburnu Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bakırköy yönünde seyir halinde olan Şahin Y. idaresindeki 06 CBK 318 plakalı otomobilde yangın çıktı. Otomobilin yandığını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, araçtan indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yangın kısa süre sonra söndürüldü. Yangın sebebiyle bir süre Bakırköy yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Soğutma çalışmalarının ardından yanan araç kaldırılırken, trafik normale döndü. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Araçtaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı