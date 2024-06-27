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Zeytinburnu'nda metrobüs durağındaki asansörde uyuşturucu içen şüpheli yakalandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Zincirlikuyu metrobüs durağında asansörde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şüpheliyi yakaladı. Şüpheli, adli makamlara sevk edilecek.

Zeytinburnu'nda metrobüs durağındaki asansörde uyuşturucu içen şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Zincirlikuyu metrobüs durağında asansörde uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medyada " İstanbul'da metrobüs durağındaki asansörde bir genç uyuşturucu madde içerken görüntülendi" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Zincirlikuyu metrobüs durağında asansörde bir kişinin düzenekle uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen görüntünün incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen İ.Y.P. isimli şahıs Beykoz Çiğdem Mahallesinde dün yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin "uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanılmasını özendirmek" suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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