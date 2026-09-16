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Zeytinburnu’nda Koç Üniversitesi Hastanesi’nin otoparkında aracını yanaştırırken aşağı düştü

Zeytinburnu’nda Koç Üniversitesi Hastanesi’nin otoparkında aracını yanaştırırken aşağı düştü
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İstanbul Zeytinburnu’nda Koç Üniversitesi Hastanesi’nin otoparkında aracını park etmek isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince tel örgüleri aşıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.

İstanbul Zeytinburnu'nda Koç Üniversitesi Hastanesi'nin otoparkında aracını park etmek isteyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince tel örgüleri aşıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücünün tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Topkapı Caddesi üzerinde bulunan Koç Üniversitesi Hastanesi'nin açık otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparka 34 TG 4212 plakalı otomobilini park etmek isteyen Hakan Akcan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, tel çitleri aşarak yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıdaki boş araziye düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil boş araziye düz şekilde düşerken, sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Araçtan çıkarılan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, otomobilin bulunduğu yerden çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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