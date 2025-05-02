Zeytinburnu'nda Kimyasal Madde Deposunda Yangın

Zeytinburnu'nda kimyasal madde üzerine faaliyet gösteren 3 katlı iş yerinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin binanın 2. ve 3. katlarındaki yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulunan Akınsal Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kimyasal madde üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin binanın 2. ve 3. katlarındaki yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL