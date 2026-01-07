Ev arkadaşını cam parçasıyla yaraladı

İstanbul Zeytinburnu'nda aynı evde kalan iki kadın arasında çıkan kavgada, bir kişi camla yaralandı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, binanın üçüncü katında beraber yaşayan iki kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası kadınlardan biri camı çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde cam kırıkları bulunan kadına ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisine devam edildiği öğrenildi. Diğer kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL