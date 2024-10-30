Zeytinburnu'nda Işıkta Geçen Kadın Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Zeytinburnu'nda İETT otobüsü kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan kadını fark etmeyerek ezdi. Kaza da kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza İstanbul ilçesi olan Zeytinburnu Seyit Nizam caddesi üzerinde 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Şahin yönetiminde ki 34 HO 2338 plakalı İETT Özel Halk Otobüsü kırmızı ışıkta beklediği esnada yolcularını indirdi. Işığın kendisine yeşil yanmasıyla birlikte hareket eden Şahin bu sırada kırmızı ışıkta geçen Sevinç Tuna'yı fark edemeyerek ezdi. Çevrede bulunan vatandaşların da uyarmasıyla birlikte kadını ezdiğini fark eden otobüs şoförü Şahin durumu hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri talihsiz kadını bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Tuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cenazesi polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. - İSTANBUL