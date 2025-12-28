Haberler

Zeytinburnu'nda korkutan yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Zeytinburnu'nda bir binanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangında, 5'i çocuk toplam 9 kişi dumandan etkilendi. Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda 4 katlı bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda çıkan yangında, 5'i çocuk 9 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Çırpıcı Mahallesi Modabağ Sokak'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında yer alan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ve patlama sesini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Öte yandan, dumanlar tüm binayı sararken, ekipler içeride mahsur kalanları tahliye etti. Dumandan etkilenen 5'i çocuk 9 kişiye, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Müdahalenin ardından önlem amaçlı 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin yangınla ilgili incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

