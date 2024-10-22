Üye Girişi
Haberler

Zeytinburnu'nda Depoda Yangın Çıktı

Zeytinburnu'nda Depoda Yangın Çıktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeytinburnu'ndaki 12 katlı iş merkezinin deposunda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, elektrik kablosu üretimi yapan iş yerinde başladı ve hızla yayıldı.

Zeytinburnu'nda, bir iş merkezindeki depoda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi üzerinde bulunan 12 katlı bir iş merkezinde çıktı. Elektrik kablosu üretimi yapan iş yerinin deposunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle bir bölümde kontrol altına alındı. Kısa sürede tekrar başlayan yangın, hızla büyüyerek diğer depolara yayıldı. Olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de görülebilen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zeytinburnu Acil Durum İstanbul İtfaiye 3-sayfa Yaşam

Meclis bebek ölümleri için düğmeye bastı: Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

Tüm partilerin ortak önerisiyle özel komisyon kuruldu

 Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine 'İmralı' izni verildi

Kulisleri hareketlendiren iddia! MHP liderinin çıkışından sonra beklenen izin geldi
Öcalan'ı TBMM'ye davet eden Bahçeli'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi: Aklınızı başınıza alın

Bahçeli'ye zehir zemberek eleştiri: Aklınızı başınıza alın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 23 Ekim Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Juventus Stuttgart maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Juventus Stuttgart golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Adanmış Hayatların Umudu Şanlı Galatasaray SÖZLERİ EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın! 22 Ekim EXXEN spor canlı izle Sturm Graz Sporting Lisbon maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Sturm Graz Sporting Lisbon maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? PSG PSV CANLI izle! (ŞİFRESİZ) PSG PSV maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Arda Güler Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi? Real Madrid Borussia Dortmund 11'leri! Real Madrid Borussia Dortmund maç kadrosu ilk 11'de kimler var? Real Madrid Borussia Dortmund CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Borussia Dortmund maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Juventus Stuttgart CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Juventus Stuttgart maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.