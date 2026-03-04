Zeytinburnu'nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Haberler

Zeytinburnu'nda denizde ölü bulunan Fatmanur Çelik ile 8 yaşındaki kızı Hifa İkra Şengüler, Ümraniye Hidayet Camii'nde düzenlenen törenin ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Çelik ailesi ile törene katılan kadınlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde 1 Mart'ta denizde hareketsiz halde bulunan Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler'in (8) hayatını kaybettiği belirlenmişti. Anne ve kızın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ANNE İLE KIZINA SON GÖREV

Buradaki işlemleri tamamlanan cenazeler yakınlarına teslim edildi. Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, için Ümraniye Hidayet Camii'nde kılınan cenaze töreni düzenlendi. Törene Fatmanur Çelik'in yakınları ve sevenleri katıldı.

CENAZELERİ KADINLAR TAŞIDI

Öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeleri kadınlar taşıyarak cenaze aracına götürdü. Fatmanur Çelik ve Hifa İkra Şengüler'in cenazeleri Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CENAZEDE ARBEDE ÇIKTI

Cenazede kısa süreli gerilim yaşandı. Çelik'in ailesi ile cenazeye katılan kadınlar arasında gerilim çıktı. Arbede araya girenler tarafından sonlandırılırken o anlar kameraya yansıdı.

