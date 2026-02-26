Haberler

Zeytinburnu'nda 6 katlı binadan alevler yükseldi

Güncelleme:
İstanbul Zeytinburnu'nda 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden olurken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu'nda Seyitnizam Mahallesi Şehit Er Ramazan Kirman Sokak'ta 6 katlı binanın çatı katında saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, çatı katından alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. Ali Osman Erol, "Evden çıktı. Herkes sokağa fırladı. Nasıl çıktığını bilmiyoruz. Yangın yan komşunun çatısında çıkmış" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
