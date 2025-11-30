Zernek Barajı'nda Kontrolden Çıkan Araç Suya Düştü, Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Zernek Barajı'na uçması sonucu kaybolan bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları polis ekiplerine ait ROW cihazıyla devam ediyor.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir aracın kontrolden çıkarak baraj suyuna düştüğü bildirildi. Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü sualtı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (22) sudan çıkarılmıştı.

Suya batan 01 BBH 295 plakalı otomobilden çıkarılan 2 kişinin cenazesi Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Furkan Özdemir'i arama çalışmaları ise devam ediyor. Van Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından sürdürülüyor. Van Emniyet Müdürlüğüne ait ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) cihazının da kullanıldığı çalışmalarda şimdiye kadar herhangi bir sonucu ulaşılamadığı belirtildi. - VAN