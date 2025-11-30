Haberler

Zernek Barajı'na Uçan Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Zernek Barajı'na Uçan Araçta 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Van'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı'na uçan bir araçta bulunan 3 kişiden 2'si sudan ölü olarak çıkarıldı. Olay sonrası jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajı'na uçan araçtan 2 kişi ölü olarak çıkarıldı.

Olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Görgü tanığının ifadesine göre içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç kontrolden çıkarak baraj suyuna uçtu. Su altı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2 kişi sudan ölü olarak çıkarıldı. Sudan çıkarılan şahısların cenazeleri ambulansa alınırken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
