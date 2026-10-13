Haberler

Zelenskiy, Rusya'nın 6 enerji tesisini vurduğunu, 33 kişinin yaralandığını öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zelenskiy, Trump'ın enerji ateşkesi açıklamasından saatler sonra Rusya'nın 6 enerji tesisini vurduğunu ve 33 kişinin yaralandığını öne sürdü. Saldırılar nedeniyle İzyum'da elektrik kesintileri yaşanırken, Ukrayna'nın batısında enerji ve demir yolu altyapısı hedef alındı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji ateşkesi açıklamasından saatler sonra Rusya'nın 6 enerji tesisini vurduğunu ve saldırılarda 33 kişinin yaralandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve Ukrayna'nın enerji ateşkesi konusunda anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Moskova yönetimine yönelik suçlama geldi. Zelenskiy, ABD merkezli Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya'nın ateşkesten sonra 6 enerji tesisini vurduğunu öne sürdü. Zelenskiy, ülke genelindeki enerji tesislerine yönelik saldırılarda 33 kişinin yaralandığını belirtti. Ukraynalı lider, "Biz saldırmadık, buna karşılık Rusya gaz tesislerimizi, enerji altyapımızı ve diğer tesislerimizi hedef aldı. Bunun Putin'in Başkan Trump'a verdiği bir cevap olduğunu düşünüyorum" dedi.

İzyum'da elektrik kesintisi

Ukrayna devlet haber ajansı Ukrinform'un haberine göre; Rusya'nın düzenlediği saldırıda elektrik şebekelerinin zarar görmesi üzerine İzyum kentinde elektrik kesintileri yaşandı. Ukrayna'nın batısında enerji ve demir yolu altyapısı da gece boyunca hedef alındı.

Trump ateşkes duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta derhal geçerli olmak üzere enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaşmaya vardı, bunu bozmayın" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Ukrayna'nın ateşkesin sağlayacağı "mola"yı hak etmediğini söylemiş, Ukrayna'nın devlet enerji operatörü Ukrenergo ise dün Rus saldırılarının enerji altyapısında hasara yol açtığını ve Harkov, Donetsk ve Zaporijya bölgelerinde "yeni elektrik kesintileri" yaşandığını bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Netanyahu'yu sarsan seçim anketi! Rakibi 10 puan öne geçti

Geliyor, gelmekte olan!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor
SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce kameraya takıldı, sonra kayboldu

SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce takıldı, sonra kayboldu
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölümünden 5 gün önceki son paylaşımı: White ailesinin hikâyesi bitmedi

Breaking Bad’in yıldızı ölümünden 5 gün önce paylaşmıştı: Hikâye bitmedi
Kredi kartı kullananlar dikkat! Her ay paranız gidiyor olabilir

Cüzdanınızdaki kartı hemen kontrol edin! Bu kesinti can sıkabilir
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!
Cenk Eren’in damarının yüzde 99’u tıkalı çıktı! Doktorların sorusu şaşırttı

Cenk Eren’e doktorlarından şaşırtan soru: Nasıl kalp krizi geçirmedin?
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtınaya dikkat