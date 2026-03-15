Zelenskiy: "Rusya, İran'a Shahed dronu sağlıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD-İsrail-İran savaşına ilişkin açıklama yaptı. ABD merkezli CNN haber kanalına konuşan Zelenskiy, Rusya'nın İran'a ABD ve İsrail'e karşı kullanması için Shahed dronu sağladığını iddia etti. Ukraynalı lider, "İran'ın Rus yapımı Shahed'leri ABD üslerine saldırmak için kullandığı yüzde 100 gerçek" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan Körfez ülkelerine savunma yardımı

Zelenskiy, Körfez ülkelerine Shahed dronlarına karşı savunma konusunda yardım edeceğini söyledi. Çatışma bölgesindeki dört ülkeye uzman gönderen Zelenskiy, üç ekibin her birinin onlarca kişiden oluştuğunu, bu kişilerin uzman değerlendirmeleri yapacaklarını ve dron savunmasının nasıl işletileceğini göstereceklerini ifade etti. Ukraynalı lider, dünya genelinde yaklaşık on ülkenin kendilerinden bu tür saldırılara karşı nasıl mücadele edileceği konusunda yardım talep ettiğini söyledi. Vladimir Zelenskiy, "Bu operasyonlara dahil olmakla ilgili değil. Biz İran ile savaş halinde değiliz. Bu, korunma ve Shahed dronlarına karşı nasıl mücadele edileceğine dair bizim tarafımızdan eksiksiz ve kapsamlı bir değerlendirme ile ilgilidir" dedi.

Ukrayna'nın bu yardımın karşılığında ne alacağına ilişkin de konuşan Zelenskiy, "Dürüst olmak gerekirse, bizim için bugün hem teknoloji hem de finansman önemlidir" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, uzman ekiplerin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a gönderildiğini, başka bir ekibin de Ürdün'deki bir ABD askeri üssüne gittiğini belirtmişti. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi

Görüntüler az önce geldi: İsrail'in kalbini füze ile vurdular
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

Fener taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü
Helal olsun sana Arda! Herkes onu konuşuyor

Milli gururumuz Arda'yı bütün ülke konuşuyor
Ülkeyi sarsan skandal! Tavuklara cinsel saldırıda bulunan şüpheliye 3 yıl hapis

Ülkeyi sarsan skandal! Sapığın bilgisayarından neler çıktı neler
'Fenerbahçe 2026'da şampiyon olacak' diyen astrolog en sonunda çıldırdı

Gece yarısı yaptığı Fener taraftarını delirtti
Ebrar Karakurt'tan bomba Fatih Terim'li paylaşım

Ebrar'dan bomba Terim paylaşımı!
Arda'nın 68 metrelik tarihi golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı! Golü yiyen kaleci...

68 metrelik tarihi gol sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı