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Zelenskiy: "Karadeniz’de Rosatom’a bağlı konteyner gemisi vuruldu"

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumuna (Rosatom) bağlı konteyner gemisi Yanina’ya Karadeniz’de saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumuna (Rosatom) bağlı konteyner gemisi Yanina'ya Karadeniz'de saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Gemideki 17 mürettebat üyesi tahliye edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Rusya'ya misilleme saldırılar düzenlediklerini ifade etti. Zelenskiy, "Rusya'ya karşı savaşı sürdüren ve yaşama yönelik saldırılara karşılık veren Ukrayna savaşçılarına minnettarız. Hedeflerimiz, savaş çabalarını destekleyen hedefli tesislerdir. Gece boyunca Karadeniz ve Azak Denizi'nde başarılı vuruşlarla orta menzilli saldırılar gerçekleştirildi. Yaptırım uygulanan ve Rus bayrağı altında seyreden, 100 bin tondan fazla kapasiteye sahip Rus konteyner gemisi Yanina da vuruldu. Savunma Kuvvetlerimizin sayesinde battı" ifadelerini kullandı. Zelenkiy ayrıca, "Gece boyu Ukrayna Güvenlik Servisi birimleri Başkurdistan'daki 3 Rus petrol rafinerisinin altyapısına saldırdı. Hedefler yaklaşık bin 600 kilometre uzaktaydı. Bu rafineriler her yıl milyonlarca ton petrol işliyor" dedi.

17 mürettebat üyesi kurtarıldı

Rus yetkililer, Yanina adlı geminin Rusya'nın Novorossiysk limanı yakınlarında seyir halindeyken gece saatlerinde saldırıya uğradığını belirtti. Rosatom'un açıklamasına göre gemi su almaya başlayınca ve batınca mürettebat organize bir şekilde gemiyi terk etti. Gemideki 17 mürettebat üyesinin tamamı kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev yaptığı açıklamada, saldırıyı "korsanlık ve deniz soygunu" şeklinde nitelendirerek kınadı. Likhachev, Yanina'nın uluslararası sularda seyreden ve dondurulmuş gıda, inşaat malzemeleri dahil olmak üzere ticari mallar taşıyan "sıradan bir sivil konteyner gemisi" olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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