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Zehra Topdağ Cinayetinde Sır Perdesi Aralandı: 11 Yıl Sonra Tutuklamalar Yapıldı

Zehra Topdağ Cinayetinde Sır Perdesi Aralandı: 11 Yıl Sonra Tutuklamalar Yapıldı
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Şanlıurfa'da 11 yıl önce kaybolan ve cesedi çuvala sarılı halde bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinin aydınlatılması için üvey anne, amca, yenge ve amcaoğlu tutuklandı. Olayla ilgili yıllarca süren bir soruşturmanın ardından yeni deliller elde edildi.

Şanlıurfa'da 11 yıl önce ortadan kaybolduktan bir gün sonra cesedi çuvala sarılı halde bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinin sırrı çözüldü. Cinayet zanlısı olarak üvey anne, amca, yenge ve amcaoğlu tutuklandı.

Olay, 25 Ocak 2014'te Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akdilek kırsal Mahallesi'nde yaşanmıştı. Evlerinin avlusunda oyun oynayan 6 yaşındaki Zehra Topdağ, aniden ortadan kaybolmuştu. Çocuğu bulamayan yakınları durumu yetkililere bildirmiş, ekipler, küçük kızın cansız bedenini kaybolduktan 1 gün sonra evlerinin 10 metre ilerisinde çuvala sarılı halde bulmuştu.

Özel ekip yıllarca takip etti

Cinayet zanlısı ya da zanlılarını belirlemek için özel bir ekip kuruldu. Ekip, yıllarca zanlı ya da zanlıları bulmak için her türlü delili titizlikle inceledi.

Aile fertleri gözaltına alındı

Cinayetin üzerinden geçen 11 yıl içerisinde birçok kişinin sorgusu gerçekleştirildi. Yeni delillere ulaşan ekipler, aralarında anne, baba, üvey anne, amcalar ile ağabeyin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Cinayet zanlıların en yakınları çıktı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üvey anne Ceylan T., amca İsmail T., yenge Kadriye T. ve amcasının oğlu Hasan T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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