Zehirli Akrep Eve Girmeye Çalıştı, Ev Sahibi Engelledi

Zehirli Akrep Eve Girmeye Çalıştı, Ev Sahibi Engelledi
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Çorum'un Osmancık ilçesindeki Pelitpınar Mahallesi'nde, zehirli olarak bilinen bir akrep ev sahibinin müdahalesiyle eve girmeden uzaklaştırıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde zehirli olarak bilinen akrep bir eve girmeye çalışırken ev sahibi tarafından engellendi.

Olay, ilçeye bağlı Çampınar Köyü Pelitpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zehirli olduğu bilinen bir akrep eve girmeye çalışırken görüldü. Evde yaşayan vatandaş zehirli akrebi farkederek eve girmesini engelledi. Vatandaş akrebi evinden uzaklaştırarak yerleşim alanından uzak bir bölgeye bıraktı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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