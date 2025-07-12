Zehirli Akrep Eve Girmeye Çalıştı, Ev Sahibi Engelledi

Çorum'un Osmancık ilçesinde zehirli olarak bilinen akrep bir eve girmeye çalışırken ev sahibi tarafından engellendi.

Olay, ilçeye bağlı Çampınar Köyü Pelitpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zehirli olduğu bilinen bir akrep eve girmeye çalışırken görüldü. Evde yaşayan vatandaş zehirli akrebi farkederek eve girmesini engelledi. Vatandaş akrebi evinden uzaklaştırarak yerleşim alanından uzak bir bölgeye bıraktı. - ÇORUM