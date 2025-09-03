Haberler

Zehirlenerek Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi
Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren boya fabrikasında kimyasal maddeye maruz kalarak hayatını kaybeden işçi Ferdi Havva, Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.

Çerkezköy OSB'de faaliyet gösteren boya fabrikasında zehirlenerek hayatını kaybeden işçi, toprağa verildi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren boya fabrikasında çalışan Ferdi Havva girdiği boya kazanı içerisinde kimyasaldan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Havva'nın cenazesi, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde öğlenleyin kılınan cenaze namazı sonrası Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
