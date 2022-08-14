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Zehir tacirleri "Dur" ihtarına uymadı, polisten kaçamadı

Zehir tacirleri 'Dur' ihtarına uymadı, polisten kaçamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan zehir tacirleri, nefes kesen kovalamacanın sonunda yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin "Dur" ihtarına uymayan zehir tacirleri, nefes kesen kovalamacanın sonunda yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre asayiş ve narkotik ekiplerinin ortak çalışması sonucu uyuşturucu sattığı tespit edilen 2 şahsın yakalanması için Nazilli emniyeti düğmeye bastı. Yapılan çalışma sonucu A.G. ve M.Ç isimli şahısların, Karaçay Mahallesi Reşit Galip Caddesi üzerinde olduğu tespit edildi. Üzerlerinde uyuşturucu madde olduğunu belirleyen Nazilli emniyeti asayiş ve narkotik ekipleri, ortak çalışma ile şahısları yakalamak için operasyonu başlattı . Ekipleri gören A.G. ve M.Ç. isimli şahıslar "Dur" ikazlarına uymayarak ara sokaklara kaçtı. Nefes kesen kovalamaca sonucu her 2 şahısta yakalandı. Şahıslardan A.G.'nin üzerinden 27 fişek eroin maddesi, M.Ç.'nin üzerinden ise 3 fişek eroin maddesi ele geçirildi. Kıskıvrak yakalanan şahıslar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

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