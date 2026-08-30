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Zap Suyu’na uçan arazöz çıkarıldı

Zap Suyu’na uçan arazöz çıkarıldı
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Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde yangına giderken Zap Suyu’na uçan arazöz, vinç yardımıyla çıkarıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yangına giderken Zap Suyu'na uçan arazöz, vinç yardımıyla çıkarıldı.

Çukurca ilçesine bağlı Olgunlar köyündeki orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz, Çimenli köyü yakınlarındaki köprüden Zap Suyu'na uçmuştu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten suya düşen arazözde bulunan 3 orman personeli yaralanmış ve ekiplerin müdahalesiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın ardından Zap Suyu'na yuvarlanan yangın söndürme aracı, yürütülen çalışma sonucu vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin çalışmasıyla arazözün sudan çıkarılması tamamlanırken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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