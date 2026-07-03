Haberler

Zakkumun çiçeğini yedi, komalık oldu

Zakkumun çiçeğini yedi, komalık oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zakkum bitkisinin çiçeğini tadını merak ederek yiyen 40 yaşındaki N.Ö., fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan şahıs, tedavi altına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zakkum bitkisinin çiçeğini yiyen şahıs rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alamut Mahallesi'nde, çeşitli kaynaklarda zehirli olduğu bilinen zakkum bitkisinin çiçeğini tadını merak ederek yiyen N.Ö. (40) evine gittikten sonra fenalaştı. Çağrılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö. burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Zakkum çiçeği yiyerek rahatsızlanan N.Ö.'nün tedavisine burada devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı

Ahu Tuğba'nın bıraktıklarını tek tek saydı: Okkalı bir miras bıraktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

Ünlü oyuncu "Evet" dedi
Fransa'da hazirandaki sıcak hava dalgasında bir haftada 2 bini aşkın ölüm kaydedildi

Ülke felaketi yaşıyor: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama

Türkiye'yi sarsan iddia! Merakla beklenen açıklama geldi
Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!

Model sevgilisini döverek öldürdü, cesedini parçalayıp bavula koydu!
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto

Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na büyük şok